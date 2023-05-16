Кудряшов оценил шансы Ломаченко в бою против Хейни

Бывший чемпион мира по боксу Дмитрий Кудряшов высказался о шансах украинца Василия Ломаченко в предстоящем поединке против американца Девина Хейни.

«Есть надежда, что Ломаченко в любительской карьере видел множество бойцов, которые похожи на Хейни, а Хейни таких, как Ломаченко, думаю, видел совсем немного. За счет неординарности и большого опыта Василий может запутать соперника. Но, конечно, габариты, молодость и ударная мощь на стороне Хейни. Посмотрим, как Ломаченко с этим справится и сможет ли Хейни нащупать свою нить боя. Но Вася не просто так хайтек. Верю, что у него может получиться, хотя в процентном соотношении 60 на 40 в пользу Девина», — приводит «РБ Спорт» слова Кудряшова.

Поединок пройдет в ночь с 20 на 21 мая на турнире промоутерской компании Top Rank в Лас-Вегасе. Хейни будет защищать свои чемпионские титулы в легком весе по версиям IBF, WBA, WBC и WBO.