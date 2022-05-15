Кудряшов оценил победу Сергея Ковалева над Тервелом Пулевым

Российский боксер Дмитрий Кудряшов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу россиянина Сергея Ковалева в поединке с болгарским бойцом Тервелом Пулевым в Инглвуде (США).

«Здорово, что Ковалев вернулся. Он провел поединок с неплохим соперником. Тервел имеет большое любительское прошлое, он призер Олимпийских игр. Здорово, что наш чемпион снова порадовал нас своей победой. Что касается поединка, то надо было вжиться в новый вес, все-таки это первый тяжелый вес. Работа передней рукой от Сергея сделала свое дело. Его джебы в тяжелом весе — это мощное оружие», — сказал Кудряшов «СЭ».

Поединок Сергея Ковалева и Тервела Пулева длился десять раундов. Судьи единогласно отдали победу россиянину. Для Ковалева этот бой стал дебютным в первом тяжелом весе.