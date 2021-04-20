Российский боксер Дмитрий Кудряшов поделился ожиданиями от поединка с Евгением Романовым.

«Буду стараться завершить бой досрочно. Это апогей боксерских поединков, поэтому будем стараться закончить его досрочно», — заявил Кудряшов «СЭ» после первой пресс-конференции Gazfight.

Бой Кудряшов — Романов станет главным событием турнира Gazfight, который состоится 21 мая в Баскетбольном Центре «Химки». Встреча пройдет в новой весовой категории — бриджвейт (до 101,6 кг). Событие будет организовано промоутерской компанией рэпера Басты.

(Ислам Бабаджанов)