Кудряшов извинился за поражение от Макабу

Россиянин Дмитрий Кудряшов извинился за поражение от Илунги Макабу в бою за серебряный пояс WBC в весе до 90,71 кг. Российский боксер в поединке, состоявшемся в Екатеринбурге, был нокаутирован в пятом раунде. Поражение лишило его возможности стать обязательным претендентом на титул WBC.

- Хочу извиниться перед болельщиками и теми, кто за меня переживал, - цитирует ТАСС Кудряшова. - Все видно по моему лицу, что-то не получилось. Бился, не сдался, но результат не тот.