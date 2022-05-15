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Сегодня, 08:12

Кубрат Пулев победил Джерри Форреста единогласным решением судей

Иван Шитик
Корреспондент
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В Лос-Анджелесе прошел вечер бокса, в соглавном бою которого встречались Кубрат Пулев и Джерри Форрест.

Пулев победил соперника единогласным решением судей после завершения 10 раундов: 98-92, 99-91, 99-91.

Болгарский тяжеловес одержал 29-ю победу в карьере при 2 поражениях. На счету Форреста теперь 26 побед, 6 поражений и 1 ничья.

В главном бою вечера российский боксер первого тяжелого веса Сергей «Крашер» Ковалев (34-4-1) в десятираундовом поединке сойдется с Тервелом Пулевым (16-0-0).

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