Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Бокс   //    Профессиональный

Крушение «Русского гиганта». Первое поражение в карьере Валуева

10:00
Николай Валуев. Фото Вячеслав Евдокимов.
Николай Валуев. Фото Вячеслав Евдокимов.
Теги:

14 апреля 2007 года Николай Валуев уступил в бою против Руслана Чагаева. Это стало первым поражение в карьере российского тяжеловеса.

Валуев потерял титул чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе. В чемпионском поединке, который состоялся в Штутгарте, Валуев потерпел первое поражение в карьере, уступив разделенным решением судей обязательному претенденту, узбекскому боксеру Руслану Чагаеву.

Поединок получился тяжелым для обоих боксеров, но Чагаев все же действовал эффективнее. Итоговый счет — 114:114, 115:113, 117:111 в пользу Чагаева. Таким образом, в 47-м бою в карьере Николай Валуев потерпел первое поражение, лишившись шансов на повторение рекорда легендарного Рокки Марчиано, который выиграл 49 поединков подряд.

Валуев завоевал чемпионский титул в 2005 году, победив решением судей американца пуэрториканского происхождения Джона Руиса. После этого он трижды защищал свой титул — в боях с Оуэном Беком, Монте Барреттом и Джамилем Маклайном.

Бокс: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир