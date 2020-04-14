Крушение «Русского гиганта». Первое поражение в карьере Валуева

14 апреля 2007 года Николай Валуев уступил в бою против Руслана Чагаева. Это стало первым поражение в карьере российского тяжеловеса.

Валуев потерял титул чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе. В чемпионском поединке, который состоялся в Штутгарте, Валуев потерпел первое поражение в карьере, уступив разделенным решением судей обязательному претенденту, узбекскому боксеру Руслану Чагаеву.

Поединок получился тяжелым для обоих боксеров, но Чагаев все же действовал эффективнее. Итоговый счет — 114:114, 115:113, 117:111 в пользу Чагаева. Таким образом, в 47-м бою в карьере Николай Валуев потерпел первое поражение, лишившись шансов на повторение рекорда легендарного Рокки Марчиано, который выиграл 49 поединков подряд.

Валуев завоевал чемпионский титул в 2005 году, победив решением судей американца пуэрториканского происхождения Джона Руиса. После этого он трижды защищал свой титул — в боях с Оуэном Беком, Монте Барреттом и Джамилем Маклайном.