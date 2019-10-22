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Кролла проведет последний бой против Уруквиаги

12:45

Британский боксер Энтони Кролла, экс-чемпион мира в легком весе 2 ноября в Манчестере проведет свой последний поединок в карьере. Его соперником станет испанец Франк Уруквиага, сообщает Sky Sports.

32-летний Энтони Кролла провел 44 поединка на профессиональном ринге. Он одержал 34 победы (13 нокаутов) при семи поражениях и трех ничьих. В последнем поединке британец уступил украинцу Василию Ломаченко. У 32-летнего Урквиаги 13 побед (один нокаут), одно поражение и одна ничья.

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