Кролла проведет последний бой против Уруквиаги

Британский боксер Энтони Кролла, экс-чемпион мира в легком весе 2 ноября в Манчестере проведет свой последний поединок в карьере. Его соперником станет испанец Франк Уруквиага, сообщает Sky Sports.

32-летний Энтони Кролла провел 44 поединка на профессиональном ринге. Он одержал 34 победы (13 нокаутов) при семи поражениях и трех ничьих. В последнем поединке британец уступил украинцу Василию Ломаченко. У 32-летнего Урквиаги 13 побед (один нокаут), одно поражение и одна ничья.