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Крис Колберт жестко нокаутировал Мигеля Бельтрана-младшего

09:40

22-летний американский боксер легкой весовой категории Крис Колберт на боксерском шоу в Бэйкерсфилде отправил в жесткий нокаут экс-претендента на титул чемпиона мира Мигеля Бельтрана-младшего. Поединок не продлился и 30 секнуд.

Колберт оформил двойку в голову Бельтрана, после которой последний рухнул лицом на пол. Прийти в себя Бельтран смог спустя некотрое время.

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