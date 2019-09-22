Крис Колберт жестко нокаутировал Мигеля Бельтрана-младшего

22-летний американский боксер легкой весовой категории Крис Колберт на боксерском шоу в Бэйкерсфилде отправил в жесткий нокаут экс-претендента на титул чемпиона мира Мигеля Бельтрана-младшего. Поединок не продлился и 30 секнуд.

Колберт оформил двойку в голову Бельтрана, после которой последний рухнул лицом на пол. Прийти в себя Бельтран смог спустя некотрое время.