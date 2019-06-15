Генеральный секретарь Федерации бокса России, первый вице-президент EUBC, член исполкома AIBA Умар Кремлев возглавит Всемирный боксерский фонд, заявил на пресс-брифинге глава WBO Франциско Валкарсель.

Ранее сам Кремлев предложил создать фонд. Он отметил, что в организацию войдут все президенты профессионального бокса и члены исполкома AIBА.

– Чтобы проводить все изменения в международном боксерском сообществе, нужны деньги, – приводит официальный сайт федерации бокса слова Кремлева. – Без них не сделать ничего. Чтобы нам завтра не обвинил, что кто-то один за все платит, надо создать Международный боксерский фонд. Это будет мое предложение. В организацию войдут все президенты профессионального бокса и члены исполкома AIBA. Туда будут вкладываться все, чтобы это был не один человек.



Можно зарегистрировать фонд в Швейцарии, оттуда начать путь к восстановлению АИБА. Конечно, делать это, советуясь с профессиональными организациями. Мы реформируем не только AIBA, но и все боксерское сообщество. Это мое личное предложение, которое хочу всем адресовать, чтобы мы это приняли, разработали регламент. Этот фонд будет также отвечать за Всемирный боксерский форум, который можно не только в России проводить.