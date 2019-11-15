Кремлев прокомментировал судейские скандалы на чемпионате России

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев оценил работу судей на чемпионате России по боксу, который проходит в Самаре.

— Мы дали возможность подавать протесты на судейство, чтобы не было разговоров о какой-то предвзятости или о том, что кого-то засуживают. Побеждать должен действительно сильнейший. В протестах участвуют представители сторон, и судьи тщательно все пересматривают и определяют, кто действительно был сильнее.

Некоторые решения судей по ходу чемпионата России в Самаре бурно обсуждались в соцсетях. «Я, естественно, наблюдаю за реакцией общественности на решение судей. Были где-то четыре-пять спорных боев, где зрители болели за одного, а победу отдавали другому. Мы пересматривали эти поединки, приглашали обе стороны. И где действительно была судейская ошибка, мы поправляли. Это у нас должно быть на каждом турнире, — сказал Кремлев. (Михаил Потапов)