Кремлев назвал лучших российских боксеров в 2019 году

Генсек Федерации бокса России Умар Кремлев в интервью «СЭ» назвал тройку лучших российских боксеров в уходящем году.

— Кто лучшие российские боксеры в 2019 году? Давайте тройку назовем.

— Артур Бетербиев, Александр Беспутин и Дмитрий Бивол.

— От кого ждете прорыва в 2020 году?

— Жду, что Бетербиев объединит пояса. Жду больших побед от Бивола, и мы поработаем над его боем в России. И жду больших боев от Беспутина. Плюс Федор Чудинов уже на второй строчке в рейтинге сайта Boxrec. Жду, что он проведет титульный бой. Вся страна будет ждать побед от этих ребят. Бокс — национальный вид спорта. Боксеры за сильную Россию. Бокс объединяет! (Михаил Потапов)

Полностью интервью Кремлева