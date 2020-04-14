Кремлев и Гассиев сдали тесты на коронавирус

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев и экс-чемпион мира Мурат Гассиев сдали отрицательные тесты на коронавирус. Об этом 26-летний российский спортсмен рассказал в своем Instagram.

«Вчера вместе с Умаром Кремлевым сдали тесты на коронавирус, сегодня пришли результаты — все чисто!» — подписал фото Гассиев.

По последним данным, в мире зафиксированы 1 946 781 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших —121 710 человек, выздоровело — 460 121.

По данным Роспотребнадзора всего на день 14 апреля в России зарегистрировано 21 102 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 170 летальных исходов, выздоровели 1694 человека.