Ковалеву предложат провести бой в России

Федерация бокса России предложит Сергею Ковалеву провести бой в России в следующем году, заявил генеральный секретарь организации Умар Кремлев. Россиянин ранее уступил мексиканцу Саулю Альваресу нокаутом в 11-м раунде и не сумел защитить чемпионский титул по версии WBO.

— Да, конечно, будем предлагать провести бой в России, — цитирует Кремлева ТАСС. — Серега молодец, красивые бои показывает. Вот как приедет, обсудим с ним все. В следующем году этот бой мог бы состояться.

У 36-летнего Ковалева 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения и одна ничья. 29-летний Альварес одержал 53 победы при одном поражении и двух ничьих.