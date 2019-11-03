Ковалев заявил, что не успел восстановиться после поединка с Ярдом

Российский боксер Сергей Ковалев — о поединке с Саулем Альваресом. «Канело» победил нокаутом в 11-м раунде и завоевал титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO. В своем предыдущем поединке россиянин победил Энтони Ярда.

— Я устал после шестого раунда, — цитирует Ковалева ТАСС. — Не успел восстановиться после моего последнего поединка, он был совсем недавно. Знаю, что еще могу объединить все титулы в полутяжелом весе. Я все еще готов к этому.

До этого Альварес становился чемпионом в первом среднем весе, в среднем и втором среднем весе. Он стал четвертым мексиканцем, который смог завоевать чемпионский титул в четырех различных весовых категориях. Ранее это удалось Хуану Мануэлю Маркесу, Хосе Арсе и Эрику Моралесу.