Ковалев вызывает Бивола на бой

Российский боксер Сергей Ковалев поздравил своего соотечественника Дмитрия Бивола с победой над Джо Смитом. Также он предложил ему сразиться в ринге.
- Поздравляю Дмитрия Бивола со значимой победой! Дима, давай устроим бой, который будет интересен всему боксерскому миру, - написал Ковалев в Инстаграме. - Я готов! А что насчет тебя?
Дмитрий Бивол победил Джо Смита по очкам единогласным решением судей и в четвертый раз защитил титул WBA в полутяжелой весовой категории.
🇷🇺Поздравляю Дмитрия Бивола со значимой победой! Дима, давай устроим бой, который будет интересен всему боксёрскому миру🥊 Я готов! А что насчёт тебя? _________________________________ 🇺🇸My congratulations to Dmitry Bivol on victory over Joe Smith Jr. Let’s make the fight. I’m ready! What about you? #KovalevBivol #unification #undisputed