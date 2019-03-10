Ковалев вызывает Бивола на бой

Российский боксер Сергей Ковалев поздравил своего соотечественника Дмитрия Бивола с победой над Джо Смитом. Также он предложил ему сразиться в ринге.

- Поздравляю Дмитрия Бивола со значимой победой! Дима, давай устроим бой, который будет интересен всему боксерскому миру, - написал Ковалев в Инстаграме. - Я готов! А что насчет тебя?

Дмитрий Бивол победил Джо Смита по очкам единогласным решением судей и в четвертый раз защитил титул WBA в полутяжелой весовой категории.