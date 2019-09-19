Российский боксер Сергей Ковалев опубликовал фотографию с мексиканцем Саулем Альваресом. 2 ноября боксеры сойдутся на ринге в Лас-Вегасе.

«Ну вот и первая встреча с Саулем Альваресом спустя 7 лет с нашего знакомства. В 2012 году, я и представить не мог, что наши пути когда-то пересекутся. И уж тем более, что будет бой», — написал Ковалев в Instagram.