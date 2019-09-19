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Ковалев встретился с Альваресом. Пока они улыбаются — в ноябре их ждет бой

02:25
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Российский боксер Сергей Ковалев опубликовал фотографию с мексиканцем Саулем Альваресом. 2 ноября боксеры сойдутся на ринге в Лас-Вегасе.

«Ну вот и первая встреча с Саулем Альваресом спустя 7 лет с нашего знакомства. В 2012 году, я и представить не мог, что наши пути когда-то пересекутся. И уж тем более, что будет бой», — написал Ковалев в Instagram.

??Ну вот и первая встреча с @canelo спустя 7 лет с нашего знакомства? В 2012 году, я и представить не мог, что наши пути когда-то пересекутся. И уж тем более, что будет бой #КанелоКовалёв #крашер #ла #чемпионмира #Ковалёв ________________________________________ ??It's our first meeting with @canelo since 2012 when we met each other ? Back then I could not believe that one day we will share right together. #CaneloKovalev #krusher #Kovalev #la #wbochampion #wbo

Публикация от Sergey «KRUSHER» Kovalev (@sergeykrusherkovalev)

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