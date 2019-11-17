Ковалев улетел из России в США, с черной икрой и шампанским
20:39
Российский боксер Сергей Ковалев улетел из России в США. В Instagram он опубликовал пост из самолета, сообщив, что летит маршрутом Москва — Лос-Анджелес. В сториз он также выложил видео, на котором видны бутерброды с черной икрой и шампанское.
Ковалев улетел из России в США. С черной икрой и шампанским ?— Бокс/ММА (@boxing_mma_se) November 17, 2019
? https://t.co/9PxbYBUphq pic.twitter.com/x6Sl9uq0h1
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