Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Бокс   //    Профессиональный

Ковалев улетел из России в США, с черной икрой и шампанским

20:39

Российский боксер Сергей Ковалев улетел из России в США. В Instagram он опубликовал пост из самолета, сообщив, что летит маршрутом Москва — Лос-Анджелес. В сториз он также выложил видео, на котором видны бутерброды с черной икрой и шампанское.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир