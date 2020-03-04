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Ковалев сообщил, что два следующих боя проведет в полутяжелом весе

15:40
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Российский боксер Сергей Ковалев в своем Instagram написал, что пройдет два следующих боя в полутяжелом весе.

—  Как у вас обстоят дела с жирком? Впереди большая работа по весосгонке, так как два своих следующих боя я проведу в лимите полутяжелого веса, — написал россиянин.

Ранее сообщалось, что Ковалев перейдет в первый тяжелый вес. 36-летний спортсмен одержал 34 победы на профессиональном ринге (29 нокаутов) при четырех поражениях и одной ничьей.

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