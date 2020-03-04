Ковалев сообщил, что два следующих боя проведет в полутяжелом весе
Российский боксер Сергей Ковалев в своем Instagram написал, что пройдет два следующих боя в полутяжелом весе.
??А как у вас обстоят дела с жирком?)) Впереди большая работа по весосгонке, так как два своих следующих боя, я проведу в лимите полутяжёлого веса??? ________________________________________ ??My next biggest problem to burn this fat on my body. And what I started to do??
— Как у вас обстоят дела с жирком? Впереди большая работа по весосгонке, так как два своих следующих боя я проведу в лимите полутяжелого веса, — написал россиянин.
Ранее сообщалось, что Ковалев перейдет в первый тяжелый вес. 36-летний спортсмен одержал 34 победы на профессиональном ринге (29 нокаутов) при четырех поражениях и одной ничьей.