Ковалев со второй попытки сделал вес перед боем с Альваресом

Чемпион мира по версии WBO в весовой категории до 79,38 кг Сергей Ковалев со второй попытки смог сделать вес перед боем с Саулем Альваресом. Поединок за чемпионский титул WBO пройдет в ночь на воскресенье по московскому времени в Лас-Вегасе.

В первой попытке вес Ковалева превысил допустимую планку на 100 грамм, во второй — спортсмен уложился в норму — 79,37 кг. Альварес же с первой попытки уложился в вес — 79,1 кг.