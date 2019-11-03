Ковалев считает, что поединок с Альваресом был хорошим опытом для него

Российский боксер Сергей Ковалев — о поражении в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом. Россиянин не сумел защитить титул чемпиона мира по версии WBO.

— Я провел бой так, как и планировал, к сожалению, получилось так, — цитирует Ковалева ТАСС. — Я поздравляю Альвареса, он сделал историю. Я боксировал больше джебом, чтобы не открывать корпус. Считаю, что это был хороший опыт.

У 36-летнего Ковалева 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения и одна ничья. 29-летний Альварес одержал 53 победы при одном поражении и двух ничьих.