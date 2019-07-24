Ковалев рассказал, в каком случае у Дадашева был бы шанс выжить

Действующий чемпион WBO Сергей Ковалев посвятил пост в своем Instagram скончавшемуся российскому боксеру Максиму Дадашеву.

- Покойся с миром,Чемпион...Царствие Небесное. Помолитесь за душу Максима Дадашева, - написал Ковалев.

При этом боксер вступил в переписку с пользователями и, в частности, ответил на вопрос: был ли у Дадашева шанс на спасение, если бы тренер остановил бой раньше?

- Здесь не угадаешь! Кроме Макса никто не чувствовал силу ударов и тем более его состояние. Считаю, что рефери пронес очка, так как должен здраво оценивать ситуацию на ринге и шансы боксера, который проиграл все раунды и у которого уже нет шанса на нокаут. Ведь все удары для доминиканца были не ощутимы, он был словно терминатором, которого Макс не мог остановить, тем более уж потрясти на протяжении всего боя. Рефери должен был дать оценку этому и остановить бой уже после 8 раунда, так как шансов на победу Макса не было никаких, - выразил мнение Ковалев.

Дадашев скончался в США во вторник 23 июля. 28-летний спортсмен был доставлен в больницу с отеком мозга после боя с Субриэлем Матиасом в прошедшую субботу. Он выступал в категории до 63,5 кг. Поединок, который прошел в Оксон Хилл (США), был прерван после 11-го раунда по просьбе команды россиянина. Счет на тот момент был 109:100, 108:101, 107:102 в пользу Матиаса.

Поединок остановил секундант боксера Бадди Мак-Герт, который заявил, что не мог убедить Дадашева принять это решение, но увидел, что боксер пропускает все больше чистых ударов. Это поражение стало для Дадашева первым на профессиональном ринге. До этого он выиграл 13 боев.

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