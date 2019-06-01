Ковалев проведет подготовку к поединку с Ярдом в Москве

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе Сергей Ковалев проведет подготовку к поединку против британца Энтони Ярда в Москве, информирует ТАСС со ссылкой на команду спортсмена.

Поединок планируется провести в конце июня в Челябинске.

- Сергей проведет подготовку в своем боксерском клубе в Москве, - отмечается в сообщении.

Ковалев в феврале победил колумбийца Элейдера Альвареса единогласным решением судей и вернул себе титул WBO. Всего на счету спортсмена 33 победы (28 нокаутом), три поражения и одна ничья.