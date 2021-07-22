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Ковалев пожелал удачи Усику в предстоящем бою с Джошуа

12:45
Александр Усик. Ковалев пожелал удачи Усику в предстоящем бою с Джошуа.
Александр Усик.

Бывший чемпион WBA super, IBF, WBO в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев пожелал удачи украинскому супертяжеловесу Александру Усику в предстоящем бою с титулованным британцем Энтони Джошуа.

«Удачи, Саня!» — написал Ковалев в комментариях под постом Усика, в котором он подписывает контракт на бой.

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

Усик и Джошуа сразятся 25 сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. На счету Джошуа 24 победы (22 нокаутом) и 1 поражение. Также он является действующим чемпионом WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе. Усик в профессиональном боксе ни разу не проигрывал. У него 18 побед (13 нокаутом). В прошлом он становился абсолютным чемпионом мира в первой тяжелой весовой категории в результате победы над россиянином Муратом Гассиевым.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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