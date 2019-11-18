Ковалев пояснил свои слова о профанах

Российский боксер Сергей Ковалев записал еще одно видео, в котором попытался объяснить свой посыл из предыдущего обращения. В нем спортсмен назвал профанами тех, кто стали деньги на его победу в бою с Саулем Альваресом. Поединок в Лас-Вегасе закончился поражением россиянина в 11-м раунде.

— До меня дошли не совсем приятные сообщения: мол, почему я своих болельщиков называю профанами, — сказал Ковалев. — Ребят, хочу внести ясность: профанами я называю тех, кто захотел обогатиться на ставках. Увидев заманчивые коэффициенты, ставили деньги на мою победу: «Вот сейчас Ковалев выиграет, и я разбогатею».

Давайте быть честными. Если вы поставили на это деньги, то вы реально профаны. Вот, что я имел в виду. К своим болельщикам я отношусь с большим уважением. Не надо сеять в обществе з*****. Я поэтому не общаюсь со СМИ, потому что постоянно все переворачивают, выносят в общество".