Ковалев посвятил победу над Ярдом Дадашеву

Российский боксер Сергей Ковалев, который одержал победу над британцем Энтони Ярдом в поединке за пояс чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO, заявил, что посвятил эту победу умершему Максиму Дадашеву. Спортсмен скончался после полученных травм головы в бою с Сабриэлем Матиасом.

28-летний Дадашев был доставлен в больницу с отеком мозга после поединка 20 июля. Через три дня он скончался.

Дадашев выступал в категории до 63,5 кг. Поединок, который прошел в Оксон Хилл (США), был прерван после 11-го раунда по просьбе команды россиянина. Счет на тот момент был 109:100, 108:101, 107:102 в пользу Матиаса.

— Друзья, это наша общая победа. Благодарю вас за все, за поддержку, — сказал Сергей Ковалев в эфире Первого канала. — Я просто не в силах здесь работать, а там жить. Спасибо за понимание, отдыхаем, суббота и воскресенье — хороший повод для празднования моей победы. Победу посвящаю Максиму Дадашеву, — сказал Ковалев в эфире Первого канала.

36-летний Ковалев победил 28-летнего Ярда техническим нокаутом в 11-м раунде.

Для Ковалева эта победа стала 34-й в 38 поединках. На счету российского боксера три поражения и одна ничья. Ярд впервые уступил в своем 19-м бою на профессиональной арене.

Ковалев победил Ярда техническим нокаутом и сохранил пояс WBO