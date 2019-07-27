Ковалев отказался от поединка с Альваресом

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO, российский боксер Сергей Ковалев опубликовал новую фотографию в Instagram. 36-летний спортсмен сообщил, что отказался от поединка с мексиканцем Саулем Альваресом​.

Альварес является бладателем поясов Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с приставкой Super и Международной боксерской федерации (IBF) в среднем весе

"Пару дней назад команда мексиканского чемпиона Сауля "Канело" Альвареса, вернулась к столу переговоров к нам с очень жирным предложением, провести бой со мной за мой титул WBO в полутяжелом весе. Я лично отказался от этого заманчивого предложения, так не могу вас подвести и отказаться от боя в Челябинске против Ярда.

Для себя решил так, раз Канело так сильно хочет со мной боксировать, то подождет, молодой еще, время есть. А я пока закончу начатое дело, в котором хочется порадовать вас таким большим боем в нашем родном Челябинске", – написал Ковалев в Instagram.

Поединок с Энтони Ярдом пройдет 24 августа.