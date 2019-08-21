Ковалев отказался от боя с Альваресом за 3 недели перед встречей с Ярдом

Российский боксер Сергей Ковалев рассказал, что у него было предложение о бое от Сауля Альвареса. 24 августа Сергею предстоит провести защиту титула чемпиона мира WBO в полутяжелом весе. Его соперником станет первый номер в текущем рейтинге WBO Энтони Ярд из Великобритании.

— Да, от Альвареса было предложение, — цитирует ТАСС Ковалева. — Оно было «жирным», они пришли с ним за три недели до боя с британцем Энтони Ярдом. И как бы я тогда выглядел, если меня таким куском поманили, и я побежал? Как бы я землякам смотрел в глаза?