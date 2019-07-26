Ковалев опроверг слухи об отмене боя с Энтони Ярдом

Российский боксер Сергей Ковалев, которому 24 августа предстоит бой против британца Энтони Ярда, отреагировал на слухи о возможной отмене боя в Челябинске. Такая информация появилась в СМИ после того, как начались переговоры о проведении поединка между российским боксером и мексиканцем Саулем Альваресом.

– Бой с Ярдом состоится. Это не обсуждается. Челябинск – это мой дом, и я хочу боксировать здесь. Предложение со стороны Альвареса очень серьезное, мы действительно его рассматриваем, но на предстоящий бой это никак не влияет, – сказал Ковалев.

Россиянину предстоит провести защиту титула чемпиона мира WBO в полутяжелом весе. Встреча пройдет в Челябинске на арене "Трактор". Организаторами события выступают правительство Челябинской области, федерация бокса России и пять ведущих промоутерских компаний.

Что касается Альвареса, то параллельно команда мексиканца ведет переговоры с претендентом на титул чемпиона мира IBF, украинцем Сергеем Деревянченко.

Бой Ковалев – Альварес может состояться в середине октября

