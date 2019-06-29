Ковалев и Ярд договорились о проведении боя

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе, россиянин Сергей Ковалев достиг договоренности с британцем Энтони Ярдом о проведении поединка, утверждает Worldboxingnews.

Ранее планировалось, что бой пройдет в Челябинске 29 июня, но бой был перенесен.

– Переговоры ведутся между промоутером в России и компанией. Я слышала от обеих сторон, что они пришли к соглашению по всем положениям контракта, – приводит слова Дувы Worldboxingnews.

На счету 36-летнего Ковалева 33 победы, 28 из которых он одержал нокаутом, три поражения и одна ничья. 27-летний Ярд одержал на профессиональном ринге 18 побед (17 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.