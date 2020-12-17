Ковалев и Бетербиев одновременно выступят в Москве. Между боксерами конфликт

Бывший чемпион WBA Super, IBF и WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев и действующий чемпион мира IBF и WBC в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведут бои 30 января в Москве, сообщает BoxingScene.com.

Их поединки пройдут на разных шоу: Ковалев выступит в Лужниках, а Бетербиев — на «ВТБ Арене». Соперником Ковалева станет серебряный призер Олимпийских игр 2016 года 24-летний Бектемир Меликузхиев (6-0, 5 КО) из Узбекистана, а соперником Бетербиева — 29-летний Адам Дейнес (19-1-1, 10 КО) из Германии.

На счету 37-летнего Ковалева на профессиональном ринге 34 победы (29 — КО), 4 поражения и 1 ничья. У 35-летнего Бетербиева 15 побед (15 — КО) и 0 поражений.

Ковалев провел последний бой 2 ноября 2019 года, проиграв нокаутом в 11-м раунде мексиканцу Саулю Альваресу, а Бетербиев — 18 октября 2019-го, нокаутировав в 10-м раунде украинца Александра Гвоздика.