Ковалев дебютирует в крузервейте поединком с китайцем Фаньлунем 12 марта

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Сергей Ковалев дебютирует в первом тяжелом весе в марте, сообщает ESPN.

По информации источника, россиянин и китаец Мень Фаньлунь согласовали поединок между собой в рамках главного события боксерского турнира Triller Fight Club. Бой должен состояться 12 марта в Лос-Анджелесе (США).

38-летний Ковалев был чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелой весовой категории, также он является единственным в истории россиянином, удостоенным звания лучшего боксера года по версии журнала The Ring. Всего на его счету 34 победы (29 нокаутом), 4 поражения, 1 ничья.

Последний поединок Ковалев провел в ноябре 2019 года, проиграв мексиканцу Саулю Альваресу нокаутом в 11-м раунде.