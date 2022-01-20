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Сегодня, 12:44

Ковалев дебютирует в крузервейте поединком с китайцем Фаньлунем 12 марта

Иван Торопцев
Корреспондент

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Сергей Ковалев дебютирует в первом тяжелом весе в марте, сообщает ESPN.

По информации источника, россиянин и китаец Мень Фаньлунь согласовали поединок между собой в рамках главного события боксерского турнира Triller Fight Club. Бой должен состояться 12 марта в Лос-Анджелесе (США).

38-летний Ковалев был чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелой весовой категории, также он является единственным в истории россиянином, удостоенным звания лучшего боксера года по версии журнала The Ring. Всего на его счету 34 победы (29 нокаутом), 4 поражения, 1 ничья.

Последний поединок Ковалев провел в ноябре 2019 года, проиграв мексиканцу Саулю Альваресу нокаутом в 11-м раунде.

Источник: https://www.espn.com/boxing/story/_/id/33105753/sergey-kovalev-finalizing-march-12-return-bout-meng-fanlong
Бокс
Сергей Ковалев
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