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Ковалев арестован за вождение в нетрезвом виде в Лос-Анджелесе

20:45
Сергей Ковалев. Фото AFP
Сергей Ковалев. Фото AFP
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Экс-чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев был арестован за вождение в нетрезвом состоянии, сообщает TMZ Sports.

Патруль остановил 36-летнего боксера примерно в 2 часа ночи. Во время остановки полицейский предположил, что Ковалев находился в алкогольном опьянении, и отвез его в ближайший полицейский участок.

Боксер был выпущен под подписку о невыезде в 7:35 утра.

Ковалев провел 39 поединков, в которых одержал 34 победы, в том числе 29 раз нокаутом. В последнем бое против Сауля Альвареса Ковалев уступил нокаутом.

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