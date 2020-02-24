Ковалев арестован за вождение в нетрезвом виде в Лос-Анджелесе

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев был арестован за вождение в нетрезвом состоянии, сообщает TMZ Sports.

Патруль остановил 36-летнего боксера примерно в 2 часа ночи. Во время остановки полицейский предположил, что Ковалев находился в алкогольном опьянении, и отвез его в ближайший полицейский участок.

Боксер был выпущен под подписку о невыезде в 7:35 утра.

Ковалев провел 39 поединков, в которых одержал 34 победы, в том числе 29 раз нокаутом. В последнем бое против Сауля Альвареса Ковалев уступил нокаутом.