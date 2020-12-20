Форвард «Вашингтона» Илья Ковальчук поздравил казахстанского боксера Геннадия Головкина с победой в поединке с Камилом Шереметом и защитой титула чемпиона мира по версии IBF.

«Настоящий чемпион. Какой бой! Али Ахмедову здоровья, ты вернешься еще сильнее», — написал Ковальчук в Instagram.

Головкин защитил чемпионство в 21-й раз, превзойдя достижение американца Бернарда Хопкинса (20). Казахстанец впервые завоевал пояс одной из четырех престижных боксерских организаций в 2009 году — тогда он выиграл титул WBO. В бою с Шереметой он защитил титул IBF. Ранее Головкин также владел поясами WBA и WBC.

На счету 38-летнего Головкина 41 победа (36 КО), 1 поражение и 1 ничья. Он выступает в среднем весе.