Котто в первом за почти два года поединке стал чемпионом мира

Пуэрториканец Мигель Котто в рамках боксерского вечера в калифорнийском Карсоне завоевал титул чемпиона мира по версии WBO во втором полусреднем весе, победив японца Йосихиро Камегаи. Для североамериканца этот поединок стал первым за почти два года.

Котто и Камегаи провели все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно присудили победу пуэрториканцу – 120:108, 119:109, 118:110.

В рамках того же вечера чемпион по версии WBC во втором легчайшем весе мексиканец Рэй Варгас единогласным решением судей победил американца Ронни Риоса – 118:110, 118:110, 115:113.