Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю в беседе с «СЭ» поделился ожиданиями от боя Сергея Харитонова против Дэнни Уильямса и поединка Федора Чудинова против Умара Садика.

— Для Сергея будет нелегкий бой. Уильямс — хороший соперник, хоть уже и не молодой. Но у него большой опыт, — заявил Цзю «СЭ». — Серега сам тоже не молодой уже. Так что его ждет сложный бой. Однако у Харитонова есть хорошие боксерские навыки. Главное, чтобы во время нокдауна Серега не кинул Уильямса на бросок! Это шутка, конечно. Хороший бой будет для Сергея, отличный вызов самому себе.

Что касается Феди Чудинова, то я не знаю Умара Садика, мне тяжело оценивать. В любом случае, это бой. Выходя на ринг, ты бьешься, расслабляться нельзя, не важно, с кем ты выступаешь. (Сергей Федоров)

Боксерский турнир в подмосковных Химках пройдет 11 сентября в баскетбольном центре. РЕН ТВ выступает его соорганизатором и будет транслировать бои эксклюзивно в прямом эфире. Главный бой турнира — Сергей Харитонов — Дэнни Уильямс, для российского бойца ММА это уникальный опыт выступления в профессиональном ринге против британского боксера, победителя Майка Тайсона. Также в рамках вечера состоится бой Федора Чудинова против Умара Садика (россиянин проведет первую защиту титула чемпиона WBA Gold). Начало — 23.00 (время московское).

Первые семь поединков вечера эксклюзивно покажет «Спорт-Экспресс» на нашем канале в YouTube.