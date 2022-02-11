Сын Кости Цзю находится в одной победе от титульного боя

Австралийский боксер Тимофей Цзю находится в одной победе от титульного боя, сообщил «СЭ» его отец — бывший абсолютный чемпион в первом полусреднем весе Константин Цзю.

19 марта Цзю-младший (20-0) впервые выступит в США. В Лос-Анджелесе он проведет бой с американцем Террелом Гаушей (22-2-1). Поединок состоится в андеркарде боя за звание абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе между американцем Джермеллом Чарло и аргентинцем Брайаном Костаньо.

«Тим будет выступать в андеркарде боя Чарло и Кастаньо, — отметил Цзю. — Это будет бой за звание undisputed. И следующий бой Тима может быть с победителем этого поединка. Он является номером один WBO, где, по-моему, Кастаньо чемпион. Был разговор провести бой Тима с Кастаньо, но решили сделать рематч [Кастаньо и Чарло], и поэтому этот бой отменили».

10 февраля Цзю-старший посетил турнир по шахбоксу Alpari Cup.