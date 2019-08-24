Костя Цзю сфотографировал своего сына Тима с Никитой Михалковым

Легендарный российский боксер Костя Цзю на вечере бока в Челябинске, где будут драться Сергей Ковалев и Энтони Ярд, сфотографировал своего сына Тима с известным режиссером Никитой Михалковым.

Вечер бокса начнется в 21.30 по московскому времени. Главным событием будет бой Ковалева и Ярда, соперники поспорят за пояс чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO.

«СЭ» покажет бой в прямом эфире. Прямая трансляция предоставлена Первым каналом. (Дмитрий Кузнецов)