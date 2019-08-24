Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Бокс   //    Профессиональный

Костя Цзю сфотографировал своего сына Тима с Никитой Михалковым

19:49
Костя Цзю сфотографировал своего сына Тима с Никитой Михалковым. Фото "СЭ"
Костя Цзю сфотографировал своего сына Тима с Никитой Михалковым. Фото "СЭ"
Теги:

Легендарный российский боксер Костя Цзю на вечере бока в Челябинске, где будут драться Сергей Ковалев и Энтони Ярд, сфотографировал своего сына Тима с известным режиссером Никитой Михалковым.

Вечер бокса начнется в 21.30 по московскому времени. Главным событием будет бой Ковалева и Ярда, соперники поспорят за пояс чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO.

«СЭ» покажет бой в прямом эфире. Прямая трансляция предоставлена Первым каналом. (Дмитрий Кузнецов)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир