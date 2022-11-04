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Сегодня, 13:12

Костя Цзю сделал прогноз на бой Бивола с Рамиресом

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Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Константин Цзю уверен, что у Дмитрия Бивола не возникнет проблем в бою с мексиканцем Хильберто Рамиресом при условии собственной стопроцентной готовности.

«К этому бою надо было очень хорошо подготовиться. И если он это сделал, вряд ли какие-то сюрпризы могут быть. Если он будет готов так, как был готов к бою Альваресом, маловероятно, что Рамирес сможет что-то сделать. На самом деле любой соперник хорош, но у Димы сейчас такой период, что если он готов на сто процентов, то сопернику не победить», — сказал Цзю корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

В субботу, 5 ноября, на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится бой действующего чемпиона мира по версии WBA Super в полутяжелом весе Дмитрия Бивола с мексиканцем Хильберто Рамиресом.

Поединок в прямом эфире покажет Первый канал, начало трансляции — в 23.50 по московскому времени.

Бокс
Дмитрий Бивол
Костя Цзю
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