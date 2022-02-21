Костя Цзю рассказал о плане для Исмаилова на бой против Дуродолы
Бывший чемпион мира по версиям WBC/WBA/IBF Костя Цзю прокомментировал предстоящий поединок между бойцом ММА Магомедом Исмаиловым против нигерийца Оланреваджу Дуродолы. Поединок пройдет в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» 25 февраля.
«Дурандула очень хорош на контратаках — высокий, длинный, умеет это делать», — пояснил Цзю. Знаменитый спортсмен также добавил, что Исмаилову нужно было тренироваться с подобными противниками.
«Но для него будет испытание, хорошее испытание. Это не прогулка, это тяжелый бой», — добавил спортсмен.
Билеты на турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Исмаилов — Дуродола» можно купить по ссылке.
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