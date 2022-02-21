Костя Цзю рассказал о плане для Исмаилова на бой против Дуродолы

Бывший чемпион мира по версиям WBC/WBA/IBF Костя Цзю прокомментировал предстоящий поединок между бойцом ММА Магомедом Исмаиловым против нигерийца Оланреваджу Дуродолы. Поединок пройдет в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» 25 февраля.

«Дурандула очень хорош на контратаках — высокий, длинный, умеет это делать», — пояснил Цзю. Знаменитый спортсмен также добавил, что Исмаилову нужно было тренироваться с подобными противниками.

«Но для него будет испытание, хорошее испытание. Это не прогулка, это тяжелый бой», — добавил спортсмен.

Билеты на турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Исмаилов — Дуродола» можно купить по ссылке.