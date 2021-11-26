Костя Цзю рассказал, как в 15 лет тренер заставлял его резать куриц

Бывший чемпион мира по боксу Костя Цзю вспомнил, как в 15 лет его первый тренер предложил ему резать куриц для моральной перезагрузки.

«В формировании характера мне очень сильно помог первый тренер Владимир Цезаревич Черня, который нашел правильный подход, — сказал Цзю в интервью Youtube-каналу «Руки выше». — За месяца полтора до первенства Европы мне все надоело, я устал. И он придумал моральную перезагрузку для меня. Мы приехали в тренировочный лагерь. Он мне говорит: «Тренироваться не будем, отдыхай, балдей. Зарядку делай по утрам. Кстати, я купил цыплят, расти, в конце лагеря будем кушать». Я говорю: «Ну, здорово». Он сказал: «И, кстати, ты их будешь резать». Я до этого птиц даже из рогатки не бил. И для меня вот этот стресс, что я должен убить, а мне еще 15 лет. Я должен перерезать горло курице.

Мысли, что я не хочу убивать цыплят, перебороли мое настроение, что я не хочу тренироваться. И захотел тренироваться. Куриц, правда, пришлось убивать все равно. Вечером Черня пришел, дал нож и ушел, сказав, что надо отрезать им головы. Слышал же историю, когда перерезаешь курице голову, она бегает? Чтобы она не бегала, мне пришлось ее схватить, положить в кастрюлю и закрыть. Это неприятное ощущение. Через месяц я выиграл первенство Европы первый раз".

Цзю провел последний поединок в карьере 4 ноября 2005 года, проиграв отказом продолжать поединок Рики Хаттону.