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Сегодня, 11:21

Костя Цзю рассказал, как будет праздновать Новый год

Виктория Кравченко
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю рассказал, как планирует отпраздновать Новый год.

«Мы в этом году решили сбежать из дома. Хочу дать жене такой подарок — не мыть, не убирать, не готовить, поэтому едем в один парк-отель. Мы уже туда много раз ездили к нашим друзьям», — заявил Цзю РЕН ТВ.

Он также отметил, что несмотря на праздник, 1 января в 10 утра он ложен сделать зарядку.

«Причем это зарядка для всех, кто будет там. Хотя я не уверен, что многие такие больные, как я, которые встанут 1 числа на зарядку, но мы запланировали, что зарядка будет», — добавил он.

Костя Цзю — российский и австралийский боксер, экс-абсолютный чемпион мира (по версиям WBC/WBA/IBF), неоднократный победитель чемпионатов по боксу, заслуженный мастер спорта СССР (1991).

Источник: https://ren.tv/news/sport/1061218-kostia-tsziu-rasskazal-kak-vstretit-novyi-god
Костя Цзю
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