Костя Цзю прокомментировал предложение Хрюнова по бою сына в России

Боксер Костя Цзю прокомментировал «СЭ» слова промоутера Владимира Хрюнова о том, что он предложит Тиму Цзю провести бой в России.

«Никакого предложения от него пока не поступало. Если будет, я сначала оценю приглашение. Тим, в свою очередь, очень хочет подраться в России», — рассказал Дзю «СЭ».

31 марта в Ньюкасле (Австралия) Тим Цзю одержал победу нокаутом над ирландцем Деннисом Хоганом в бою за титул чемпиона по версии WBO Global в первом среднем весе.

Промоутер Владимир Хрюнов сообщил «СЭ», что сделает предложение Тиму Цзю провести бой в Санкт-Петербурге 4 июня.

(Вероника Ротенберг)