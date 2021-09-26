Костя Цзю поздравил Александра Усика с победой над Джошуа

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю прокомментировал «СЭ» победу украинца Александра Усика над Энтони Джошуа.

«Я поздравляю Сашу! Очень рад за его победу», — сказал Цзю «СЭ».

Поединок в тяжелом весе продлился все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей. Усик стал новым чемпионом мира по версиям WBA/IBF/WBO/IBO.

На счету 34-летнего Усика 19 побед без поражений, у 31-летнего Джошуа 24 победы при двух поражениях.