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Цзю — о смерти своего тренера Белова: «Он был отцом бокса»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю в комментарии для «СЭ» отреагировал на смерть своего бывшего тренера Валерия Белова.

«Я слышал эту информацию не от первоисточника, поэтому не могу сказать точно. Но мне подтвердил это не один человек. С Валерием Ивановичем мы знакомы с 1986 года, то есть 36 лет. Хороший был тренер, мы много лет общались. Он был отцом бокса», — сказал Цзю «СЭ».

Заслуженный тренер СССР Белов умер в возрасте 75 лет.

Костя Цзю
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