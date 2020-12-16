Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю поделился эмоциями от победы своего сына Тима в поединке за чемпионский пояс WBO Global в первом среднем весе с Бовином Морганом. Поединок прошел в Сиднее, а легенда бокса следил за ним в Москве в телестудии.

«Я словно был там, рядом с ним, — сказал в эфире «Матч ТВ» Цзю-старший. — Кажется, я говорил по-английски во время боя, потому что мне легче объяснить что-то сыну на английском языке. Было такое ощущение, что он действительно слышит меня».

26-летний Тим Цзю, представляющий Австралию, нокаутировал соперника в первом раунде. Он остается непобедимым с момента дебюта 17 декабря 2016 года. На счету Цзю-младшего 17 побед (13 — нокаутом) и 0 поражений.