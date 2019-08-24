Костя Цзю: «Ковалеву сейчас не нужны лишние положительные эмоции»

Бывший российский боксер Константин Цзю перед боем Сергея Ковалева и Энтони Ярда в Челябинске рассказал об особенном настрое россиянина на поединок.

— Ничего особенного я Сергею перед боем не говорил. Он находится в таком состоянии, когда лишние, пусть положительные, эмоции ему не нужны. Ему важно прийти в себя, сконцентрироваться. Он в родном городе, думаю, то, что он тренировался в Америке, связь с родиной не разорвало. И это подкупает болельщиков. Болеем все сегодня за Сергея! — сказал Цзю. (Дмитрий Кузнецов)

Бой Сергей Ковалев — Энтони Ярд. Видеотрансляция Первого канала