Коробов готов подраться с Альваресом и Головкиным

Российский боец среднего веса Матвей Коробов готовиться вернуться на ринг, где ему будет противостоять Крис Юбэнк-младший.

— Доволен тем, как прошел тренировочный лагерь, — приводит слова Коробова Boxing Scene. — У меня не было травм, все прошло гладко. Все шло по плану, и теперь мы готовы побеждать. В восторге от возвращения в Бруклин спустя год после боя с Джермаллом Чарло. Конечно, испытываю некоторое дежавю: тот же зал, те же люди.

Драться с Головкиным или Альваресом? Конечно, если будет возможность, то я буду готов. Не могу сказать насчет категории. В первую очередь я должен отбиться 7 декабря, а затем будем уже говорить.