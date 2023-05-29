Константин Цзю считает, что Усик найдет мотивацию на бой с Дюбуа

Российский боксер Константин Цзю высказался о предстоящем поединке между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

«Словосочетание, что гонорарный фонд составил «только восемь миллионов» звучит весьма неправильно. Я понимаю, что это в сравнении с гонораром, который мог бы быть за бой с Тайсоном Фьюри. Усик — боец. Он найдет правильную и хорошую мотивацию. Он долго не выступал и для него важен этот бой. И уже после этого можно подраться за абсолютного чемпиона. Дюбуа падал, но я не хочу говорить, что бой будет проходным. Мы все помним поединок Майка Тайсона с Джеймсом Дагласом. Иногда происходят сюрпризы, когда фаворит не мотивирован», — цитирует Цзю Metaratings.ru.

Бой между Усиком и Дюбуа состоится 12 августа во Вроцлаве (Польша). На счету 36-летнего украинца 20 побед и ни одного поражения. В активе 25-летнего британца 1 поражение при 19 победах.