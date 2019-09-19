Константин Цзю планирует работу над кандидатской диссертацией

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю готовится к написанию кандидатской диссертации в Уральском федеральном университете (УрФУ). Об этом сообщила заместитель заведующего кафедрой управления в сфере физической культуры и спорта УрФУ Елена Харитонова.

Константин Цзю учился в институте физической культуры, спорта и молодежной политики УрФУ в течение шести лет, окончив его в 2012 году. Как отметила замруководителя кафедры, после окончания учебы бывший спортсмен не забывает о родном вузе и при возможности приезжает на кафедру.

— Константин часто встречается с заведующим кафедры — министром физической культуры и спорта Свердловской области Леонидом Рапопортом, — цитирует РИА Новости Харитонову. — Недавно они наметили научно-исследовательскую деятельность. Константин планирует приступить к написанию кандидатской диссертации. На данный момент не могу точно сказать, на каком этапе эта работе сейчас идет.