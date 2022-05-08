Константин Цзю отреагировал на победу Бивола над Альваресом

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю отреагировал на победу россиянина Дмитрия Бивола над мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом в поединке за титул чемпиона WBA в полутяжелом весе.

«Оба бойца заявили о реванше, — приводит слова Цзю «Чемпионат». — Если прописан он в контракте, думаю, обязательно будет. Есть такое выражение: последовательность. Именно это больше всего понравилось: тот план, та стратегия, которые были выбраны, — были выполнены. Шансы есть всегда«.

Он также заявил, что очень рад за Бивола.

«Бивол сегодня показал, что он молодец. Но Сауль попробует что-то сделать в следующий раз. Я надеюсь, в этот момент и Дмитрий что-то новое придумает. И, если этот поединок состоится, он выиграет матч-реванш», — сказал Цзю.

31-летний россиянин одержал победу единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) и защитил чемпионский пояс.

Бивол одержал 20-ю победу в 20-м поединке в профессиональной карьере. 31-летний Альварес потерпел второе поражение в профессиональной карьере.