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Сегодня, 10:52

Константин Цзю отреагировал на победу Бивола над Альваресом

Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю отреагировал на победу россиянина Дмитрия Бивола над мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом в поединке за титул чемпиона WBA в полутяжелом весе.

«Оба бойца заявили о реванше, — приводит слова Цзю «Чемпионат». — Если прописан он в контракте, думаю, обязательно будет. Есть такое выражение: последовательность. Именно это больше всего понравилось: тот план, та стратегия, которые были выбраны, — были выполнены. Шансы есть всегда«.

Он также заявил, что очень рад за Бивола.

«Бивол сегодня показал, что он молодец. Но Сауль попробует что-то сделать в следующий раз. Я надеюсь, в этот момент и Дмитрий что-то новое придумает. И, если этот поединок состоится, он выиграет матч-реванш», — сказал Цзю.

31-летний россиянин одержал победу единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) и защитил чемпионский пояс.

Бивол одержал 20-ю победу в 20-м поединке в профессиональной карьере. 31-летний Альварес потерпел второе поражение в профессиональной карьере.

Источник: https://www.championat.com/boxing/news-4688731-czyu-prokommentiroval-pobedu-bivola-nad-alvaresom.html
Бокс
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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